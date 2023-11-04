مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في زلزال ضرب نيبال

المصدر: وكالات

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أكد مسؤول مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في زلزال ضرب نيبال.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب جيبا نائيا في غرب نيبال الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون ومحليون، وأسفر عن إصابات وأضرار بالمنازل.

وشعر سكان مدن عدة في شمال الهند بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جملة القليلة السكان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مركزه على غرار العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من الجيب النيبالي.

وأشار سوريش سونار، رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال في تصريح لوكالة فرانس برس إلى عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، وإلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار.

وقال سونار "هناك منازل تضرّرت وأشخاص أصيبوا لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل".

وأبلغ مستخدمون لشبكات تواصل اجتماعي في الهند بأنهم شعروا بالزلزال في مدينتي لكناو وباتنا الشماليتين.

وقضى ستة أشخاص في نوفمبر 2022 عندما ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات منطقة دوتي القريبة من جملة.

وقضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب النيبال في العام 2015 ودمّر أكثر من نصف مليون منزل.

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