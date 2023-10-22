المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام مهندسون بالجيش الملكي البريطاني بتدريب مهندسين مدنيين أوكرانيين على كيفية الدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا ضد الهجمات الروسية خلال هذا الشتاء.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الضرر والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في أوكرانيا بسبب الهجمات الصاروخية والمسيرات الروسية يمثل أحد أكبر التهديدات لحياة المدنيين الأوكرانيين وسلامتهم منذ الغزو.

وتم تطوير الدورة التدريبية التي استمرت على مدار أسبوعين بناء على طلب من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المتدربين تعلموا كيفية تحديد مدى الانفجار المحتمل وتأثيرات الأسلحة والمتفجرات المختلفة، وحصلوا كذلك على إرشادات حول مكان وضع الحواجز المادية والجوية للمساعدة في حماية المنشآت من الضربات الروسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن التدريب كان "ضروريا" لحماية المدنيين الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء.

اقرأ ايضا:

مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعاً أوكرانياً في منطقة خاركيف

الجيش البريطاني يدرب مهندسين أوكرانيين للدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا تواصل العمل استعدادا لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز