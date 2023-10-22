زيلينسكي: أوكرانيا تواصل العمل استعدادا لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب 

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا تواصل الإستعداد لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا عليها العام الماضي.

ومن المقرر أن تكون الخطوة التالية هي عقد اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي للعديد من حلفاء أوكرانيا، والمقرر عقده في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، بعد مشاوراته الهاتفية مع أردوغان، خلال تلك المحادثات حول "صيغة السلام"، ستسهم تركيا أيضا "برأيها وموقفها الرسمي".

ووضع زيلينسكي صيغة للسلام، تنص على انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، باعتبارها المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الحرب. ورفضت أوكرانيا إلى حد كبير مبادرات السلام التي طرحتها العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والبرازيل.

وشكر زيلينسكي أردوغان على دعمه القوي في القتال من أجل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ولم يقدم تفاصيل عن الاجتماع المقرر عقده في مالطا.

ومع ذلك، وفقا لبيانات سابقة من كييف، فمن المرجح أيضا أن يدور الحدث حول الضمانات الأمنية الغربية ضد أي عدوان مستقبلي من قبل روسيا.

وقال أندريه يرماك رئيس المكتب الرئاسي في كييف في الصيف إن روسيا لا ينبغي أن تشارك في المفاوضات حتى تسحب قواتها من أوكرانيا.

وترفض القيادة الروسية هذا الأمر باعتباره غير واقعي وتعتبر أي مفاوضات دون مشاركة موسكو عديمة الجدوى.

وعلى الصعيد الميداني، قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم روسي على منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا مساء السبت، وفقا للأرقام الرسمية الأوكرانية.

وقال الحاكم الإقليمي لخاركيف أوليه سينيهوبوف، في منشور عبر تلجرام، إن 14 شخصا آخرين أصيبوا، بعضهم حالته خطيرة.

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