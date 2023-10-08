إسرائيل تكشف أسماء 30 شرطياً وقائداً قتلوا في عملية "طوفان الأقصى"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

ووفق سكاي نيوز عربية نشرت الشرطة الإسرائيلية، أسماء 30 شرطياً وقائداً قتلوا عقب الهجمات التي بدأتها حماس صباح السبت..

وهؤلاء أبرز قادة إسرائيليين قتلوا في "طوفان الأقصى"

-المشرف ج.ر. دافيدوف، قائد محطة رهط في المنطقة الجنوبية.

-ويتسحاق بازوكا شفيلي، قائد محطة سيغف شالوم في المنطقة الجنوبية.

-ومارتن كوزميكساكس، مسؤول مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ.

-والقائد شلومو موشيه إيل، ضابط في الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب.

-والمفتش نسيم لوجسي، نائب قائد وحدة الاعتداء الريفي في الشرطة العسكرية الجنوبية.

-القائد أمين أوخوندوف، قائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية المسؤولة عن هدم منازل فلسطينيي النقب.

وذكرت القناة 13 العبرية أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى نحو 600 قتيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز