غارة إسرائيلية تصيب هدفاً بالقرب من حدود مصر.. انفجارات وغارات جوية بمدينة رفح الفلسطينية

المصدر: أ ب

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سمع سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم، دوي انفجار قوي، على ما يبدو، نتيجة غارة جوية إسرائيلية أصابت هدفاً بالقرب من الحدود مع مصر.

ولم يتضح بعد ما هو الهدف. وقال سكان إنه تم إخلاء منزل في المنطقة.

وشنَّت إسرائيل عشرات الغارات الجوية على رفح خلال الليل، وأصابت إحدى الغارات ثلاثة منازل في أحد مخيمات اللاجئين الأكثر ازدحاماً، مخيم الشابورة، ما أسفر عن مقتل 19 فرداً من أسرة واحدة، وفقاً لأحد أفراد الأسرة الذي نشر أسماءهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وملأ أفراد الأسرة والجيران الناجون مسجد الفاروق وأقاموا صلاة الجنازة، بينما كانت جثامين القتلى ملفوفة بأكفان بيضاء على الأرض، ثم سار الحشد إلى مقبرة قريبة لدفن القتلى.

وانطلقت مكبرات الصوت من المساجد والسيارات المتحركة في رفح مع التعزية فيمن قُتلوا خلال الهجوم على إسرائيل.

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