أنتوني بلينكن: لدينا علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وفقدان آخرين

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، عن علمه بتقارير تؤكد وجود أمريكيين بين مفقودين وقتلى جراء هجمات حماس على إسرائيل.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "العالم يجب أن يثور" بسبب الهجوم المفاجئ على إسرائيل من قبل حماس.

وتابع: "هذا هجوم إرهابي واسع النطاق يقتل مدنيين إسرائيليين بالرصاص في مدنهم وفي منازلهم".

وقال الوزير: "الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وفقدان آخرين، وتعمل على التحقق منها".

وأعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بعد تعرضها لهجمات صاروخية وعمليات تسلل من حماس، وأكدت على "حقها في الدفاع عن نفسها".

كما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا حالة الحرب في البلاد، بعد هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 700 إسرائيلي حتى الأحد.



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