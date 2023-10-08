طائرة عسكرية إسرائيلية تتجه إلى مصر خلال ساعات في مهمة عاجلة.. ما هي؟

المصدر: البيان

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في مهمة عاجلة تنطلق طائرة عسكرية إسرائيلية إلى مصر لنقل جثني السائحين اللذين قتلا اليوم إثر إطلاق النار عليهما بالاسكندرية.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من المتوقع أن تسافر إلى مصر في وقت لاحق من الأحد وفق سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستنقل جثتي الإسرائيليين اللذين قتلا في الإسكندرية، الأحد، وستعيد باقي أفراد الفوج الإسرائيلي الناجين من الهجوم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل"، أن سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في مصر لترتيب الرحلة.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومصريا بالرصاص، في موقع سياحي بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن شخصا آخر أصيب في الهجوم، الذي وقع عند موقع عمود الصواري بالمدينة الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيليا آخر أصيب، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين.

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