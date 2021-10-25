حريق على سفينة حاويات قبالة كولومبيا البريطانية

المصدر: رويترز

قال مسؤولون من خفر السواحل الكندي أمس الأحد إن حريق حاويات اندلع أول أمس السبت على سفينة شحن تنقل كيماويات تعدين قبالة كولومبيا البريطانية يخمد ويبدو أنه تحت السيطرة.

وتم إجلاء 16 من أفراد طاقم السفينة إم.في زيم كينجستون أمس وبقى على متنها خمسة يكافحون الحريق.

ترسو السفينة على بعد كيلومترات قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة فانكوفر. وقال مسؤولون إن سكان الجزيرة ليسوا في خطر، وليس هناك ما يعوق عبور السفن التجارية إلى ميناءي فانكوفر وسياتل.

وقال قائد خفر السواحل الكندي جيه.جيه بريكت إن الشركة أشارت إلى أن الحريق خف. وقامت قوارب قطر برش المياه حول منطقة الحريق لمنعه من الانتشار، وجمعت طائرة مراقبة هليكوبتر أمس أدلة على نجاح ذلك.

وقال بريكت "لا يمكننا أن نرى أي احتراق أو تفحم في تلك الحاويات المجاورة.. هذه علامة جيدة حقا".

ويبلغ خفر السواحل جميع السفن بالبقاء على بعد ميلين بحريين على الأقل، وقيدت وزارة النقل تحليق جميع الطائرات بما في ذلك الطائرات المسيرة في نطاق ميلين بحريين أو تحت ألفي قدم فوق السفينة.

وأمس قالت شركة دوناوس للشحن التي تشغل السفينة في بيان إنه لم ترد تقارير عن سقوط جرحى.

وقالت دوناس إن الحريق "تم إخماده فيما يبدو" وأن هيئة إنقاذ وإطفاء استدعيت لضمان عودة أفراد الطاقم سالمين.

يأتي الحادث في الوقت الذي يُتوقع فيه المزيد من سوء الأحوال الجوية في المنطقة اليوم ووسط زحام في حركة نقل البضائع العالمية.

وقال خفر السواحل الكندي إنه يعمل مع نظيره الأمريكي للبحث عن 40 حاوية سقطت في السابق من فوق السفينة زيم كينجستون عندما واجهت طقسا سيئا. وأضاف أن الحاويات تمثل خطرا على البحارة.

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