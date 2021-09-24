مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بمتجر في تنيسي الأمريكية

المصدر: رويترز

ذكرت الشرطة أن شخصا قتل وأصيب 12 آخرون عندما فتح مهاجم النار أمس الخميس بمتجر في ضاحية كوليرفيل بولاية تنيسي الأمريكية، قبل أن يُعثر على مطلق الرصاص منتحرا فيما يبدو.

وقال قائد الشرطة ديل لين إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة في متجر كروغر وبدؤوا في تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبؤوا داخل المتجر.

وأضاف أن مطلق النار، الذي يُعتقد بأنه تصرف من تلقاء نفسه، وُجد ميتا في مرأب للسيارات خارج المتجر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة المشتبه به اكتٌشفت داخل مركبة.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة.

وقال لين إن بعض الناجين إصاباتهم خطرة، مضيفا أنهم نقلوا جميعا إلى مستشفيات في المنطقة.

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