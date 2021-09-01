الشرطة الإسبانية تقبض على عصابة لتهريب المخدرات في أوروبا

المصدر: د ب أ

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة لتهريب مخدرات منتشرة في جميع أنحاء عبر أوروبا ويشتبه بأن زعيمها مواطن ألماني.

وتم القبض على 15 شخصا في مداهمات تم شنها في مدن ملقة وإشبيلية وكاديز وجميعها في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، بحسب وحدة الشرطة المدنية.

وصادرت الشرطة حوالي 280 كيلوجراما من الحشيش ونصف طن من الماريجوانا و 12 سيارة وثلاث قطع أسلحة و 50 هاتفا خليويا ومجوهرات بقيمة 400 ألف يورو (470 ألف دولار) بالإضافة إلى 68 ألف يورو نقدا.

وساعدت وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى في التحقيق الذي استمر شهورا.

ولم تحدد السلطات في البداية الفترة الزمنية التي حدثت خلالها الاعتقالات والمصادرة.

وقالت الشرطة إن زعيم العصابة المشتبه به كان يعيش في بلدة بويرتو دي سانتا ماريا الساحلية بجنوب إسبانيا ، بالقرب من قادش ، وأدار المنظمة الإجرامية من هناك بمساعدة رجل يمثل ذراعه الأيمن.

وقامت العصابة بنقل الحشيش والماريجوانا من إسبانيا إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا.

ولتنفيذ العملية، استخدم أفراد العصابة، من بين أشياء أخرى، شاحنات تم إعطاؤها شكل مركبات تابعة لشركات طلب البريد عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة إيل كونفيدينسيال الإلكترونية ذات المصادر الجيدة ، نقلاً عن دوائر التحقيق ، أن زعيم العصابة المشتبه به كان ألماني يبلغ من العمر 37 عاما كان يهوى أن يترك محرك سيارته الرياضية الفاخرة يعمل بصوت عالٍ في شوارع بويرتو دي سانتا ماريا الأنيقة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عصابة المخدرات كانت تضم ، حسبما زُعم ، سائقين وأفراد أمن ومزارعين.

ووفقا للتقرير، تم تركيب قيعان مزيفة في المركبات التي تم تصنيعها لتبدو وكأنها ناقلات تابعة لشركتي أمازون ودي أتش إل.

وأكد مكتب المدعي العام في كولونيا، رداً على تقرير صحيفة بيلد، أنه كانت شبهات قوية بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما كان يقوم بالاتجار بالماريجوانا والحشيش كعضو في عصابة.

وترددت تقارير أن الرجل اشتري في الفترة بين مارس عام 2020ويناير عام 2012، في جنوب أسبانيا، حوالي 1500 كيلوغرام من الحشيش وسلمه لساعي لنقله إلى هولندا أو ألمانيا.

وفي أبريل 2021، تم القبض على الرجل في إسبانيا. كما تم توجيه تحقيقات من جانب مكتب النائب العام ضد ستة مشتبه بهم آخرين، ثلاثة منهم قيد الاحتجاز الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز