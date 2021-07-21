أمطار غزيرة تقتل 12 شخصاً في وسط الصين

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء أمس الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن أمطارا غزيرة في إقليم خنان بوسط الصين قتلت 12 شخصا في تشنغتشو عاصمة الإقليم، وأدت إلى نقل حوالي 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرته شينخوا.

ويتعرض إقليم خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.

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