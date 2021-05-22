مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم طعن عشوائي بأمستردام

المصدر: د ب أ

قالت السلطات في هولندا إنه من المقرر أن يمثل رجل أمام قاض في وقت لاحق اليوم السبت، بعد يوم من تعرض خمسة أشخاص للطعن، في إحدى المناطق الشعبية في العاصمة أمستردام.

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أن الرجل قد يكون مختلا عقليا.

ويقول شهود عيان إن الرجل بدأ فجأة توجيه طعنات على نحو عشوائي للعديد من الأشخاص في حي "دي بيجب" بالمدينة في وقت متأخر أمس الجمعة. ولقي أحد الضحايا، 64 عاما، حتفه في موقع الحادث.

ولا يزال أربعة ضحايا آخرون، أعمارهم بين 21 و28 عاما، يتلقون العلاج بأحد المستشفيات. وتشير السلطات المعنية إلى عدم وجود صلة تربط بينهم.

وقال مسؤولون إن الرجل قيد الاحتجاز يبلغ من العمر 29 عاما، وليس له سجل سابق لدى الشرطة. ويقول الشهود إنه يبدو أن الرجل يعاني من مشكلات نفسية.

وقامت الشرطة بتفتيش شقة المشتبه به، وصادرت سيارة وجهاز حاسوب. وتقول الشرطة إنها لا تزال في بداية التحقيق، وألمحت إلى عدم وجود دافع إرهابي وراء جريمة الطعن، "ولكن جميع الخيارات مفتوحة أمام فريق التحقيق."

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