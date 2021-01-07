ماكونيل: "الإجرام" لن يرهبنا وسنعتمد الفائز في الانتخابات

المصدر: د ب أ

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لن يتم ترهيب المجلس مع مواصلة الكونغرس لنشاطه بعد ساعات من اقتحام حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل من قاعة مجلس الشيوخ: "لن يتم ترهيب مجلس الشيوخ الأمريكي، ولن يتم إبعادنا عن هذه القاعة بسبب البلطجية أو الغوغاء أو التهديدات".

وأضاف زعيم الأغلبية أن مجلس الشيوخ "سيؤدي واجبه بموجب الدستور ومن أجل أمتنا، وسنفعل ذلك الليلة".

وتابع أن أولئك الذين حاولوا عرقلة الكونغرس "فشلوا".

وقال ماكونيل: "سنعتمد الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 2020. السلوك الإجرامي لن يهيمن أبدا على كونغرس الولايات المتحدة".

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