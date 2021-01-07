المشرعون الأمريكيون يعودون إلى الكابيتول للمصادقة على فوز بايدن

المصدر: د ب أ

عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس.

ويجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيواصلون الجلسة حتى مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ديمقراطي، بكل من التصويت الشعبي والعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد الكونغرس التصديق على فوز بايدن على الرغم من بعض الطعون من قبل الجمهوريين.

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