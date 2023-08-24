السعودية: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع «بريكس»

المصدر: رويترز

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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي أن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس.

وقال أمام قمة بريكس، "إن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود".

وأضاف، "إن السعودية ستظل أيضا مصدرا موثوقا للطاقة ولديها الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة".

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في غوهانسبورغ.

وتلتحق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وأصبح قوام مجموعة بريكس 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكونت من 6 دول إضافة للخمسة دول المؤسسة.

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