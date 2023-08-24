تتقدمهم الإمارات والسعودية ومصر.. انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

المصدر: أ ف ب

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انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في غوهانسبورغ.

وتلتحق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وأصبح قوام مجموعة بريكس 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكونت من 6 دول إضافة للخمسة دول المؤسسة.

وكان سيريل رامبوزا أكد رئيس جنوب أفريقيا قد أكد خلال قمة بريكس أن دول مجموعة بريكس للأسواق الناشئة الكبرى تعتزم دعوة الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إليها.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري اعتبارا من 1 يناير 2024.

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