رئيس الدولة: الإمارات تتطلع إلى العمل مع «بريكس» من أجل رخاء دول العالم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في تعليقه على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة «بريكس»، أن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع دول بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك حسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتباراً من الأول من يناير 2024 بمجموعة دول بريكس.

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