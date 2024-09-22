أعنف اشتباكات على جبهة لبنان

المصدر: (عواصم ـ وكالات)

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شهدت جبهة جنوب لبنان، أمس، أعنف اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، منذ بدء تبادل القصف في أكتوبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئة غارة جوية، فيما أطلق حزب الله 90 صاروخاً على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من ثلاث ضربات إسرائيلية قوية ومتتالية، كان آخرها القضاء على قيادات للحزب، قرب بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر آلاف منصات إطلاق الصواريخ، و180هدفاً كانت مستعدة للاستخدام الفوري. وأضاف أنه سيستمر في العمليات الرامية إلى تفكيك إمكانات حزب الله، والبنية التحتية، وتدميرها. وأعلن لبنان، أمس، أن 31 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أول من أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل 16 من قيادات حزب الله في الضربة. ومع عنف الاشتباكات، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس، إغلاق المجال الجوي في المناطق الشمالية 24 ساعة.

وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن «خطر التصعيد في الشرق الأوسط، حقيقي وكبير، وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها». واعتبر أن «الطريقة التي قدم بها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خطابه الأخير، فتحت جبهة الشمال». وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الهدوء»، مشيراً إلى أننا «لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقاً بين إسرائيل ولبنان».

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