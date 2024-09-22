28 قتيلاً جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

المصدر: غزة، البيان - وكالات

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تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 شهراً. حيث قتل 28 شخصاً على الأقل في‭‭ ‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين جنوب مدينة غزة. فيما ارتفعت حصيلة الحرب في غزة إلى 41391 قتيلاً.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، مقتل 28 شخصاً بغارة على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حركة «حماس»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان، إنه سقط 28 قتيلاً على الأقل «بينهم 8 أطفال وأكثر من 30 جريحاً غالبيتهم أطفال ونساء بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون».

نازحون

وأوضح أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في الأثناء، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدد المدارس المستهدفة من جيش إسرائيل ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ما أدى لمقتل 267 فلسطينياً وإصابة المئات بجروح.

وأكد أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ التمييز والضرورة العسكرية والتناسبية وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 41391 قتيلاً منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 أشهراً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 119 شخصاً قُتلوا خلال 72 ساعة حتى صباح أمس، مضيفة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 95760 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

استهداف

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 5 من العاملين بالوزارة وإصابة آخرين، نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح جنوب قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت في بيان، إن «طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى»، مناشدة جميع المؤسسات الأممية والجهات المعنية للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان.

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