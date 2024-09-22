تحقيق أممي في حادثة إلقاء جثث فلسطينيين من سطح منزل بالضفة

المصدر: نيويورك - وكالات

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وصف ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، الفيديو الذي يكشف عن قيام جنود إسرائيليين بإلقاء جثث لفلسطينيين من فوق أحد أسطح المنازل في الضفة الغربية، بـ«البشع وغير الإنساني»، ودعا إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا دوغاريك في تصريحات أدلى بها في مقر الأمم المتحدة، امس إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن يكون أي تحقيق يتم إجراؤه بهذا الشأن شفافاً. وأعرب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وأبدى أسفه إزاء استمرار القتال في غزة، مشدداً على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين حتى الآن لأكثر من 350 يوماً. واستأنفت امس اسرائيل سلسلة اقتحاماتها لمناطق الضفّة الغربية. وشهدت أحياء مدينة جنين اشتباكات بين فلسطينيين وقوات اسرائيلية، التي اقتحمت المدينة وحيّها الشرقي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الجيش، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، واعتقلت 20 فلسطينياً، واندلعت مواجهات في الحي الشرقي في مدينة جنين. فيما هاجم مستوطنون، سكاناً فلسطينيين في خربة طانا شرق نابلس، وطردوهم عن منازلهم، كما اعتدوا على الأهالي.

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