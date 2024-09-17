قتلى وجرحى واعتقالات في غزة والضفة

المصدر: غزة، موسكو - وكالات

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تفجرت موجة أخرى من التصعيد في غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط اعتقالات طالت العشرات، فيما أكدت القاهرة وموسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 18 شخصاً على الأقل خلال الليل وفجر الاثنين، بينهم 10 قضوا في غارة طالت أحد المنازل في وسط قطاع غزة.

ارتفاع القتلى

وأكد مصدر طبي في مستشفى العودة ارتفاع عدد القتلى إلى 10 وإصابة 15 آخرين في استهداف صاروخي لمنزل عائلة القصاص في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

بدوره، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عدد القتلى. ووفق بصل قتل 6 أشخاص في غارة جوية ثانية طالت منزلاً يعود لعائلة بصل في حي الزيتون في مدينة غزة. وفي غارة منفصلة، قتل شخصان وفق ما أفاد الدفاع المدني في بيان مقتضب.

وقال الدفاع المدني: قتيلان وعدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو شعر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينياً على الأقل، من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

اعتقالات

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، وإلى جانب ذلك تواصل القوات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

مناورة برية

في الأثناء، بدأ جنود الاحتياط من اللواء الخامس الإسرائيلي، بقيادة العميد تال كوريتسكي، مناورة برية وسط قطاع غزة. ووفق قناة 14 الإسرائيلية، عاد الجيش الإسرائيلي إلى جولة أخرى من القتال، ويعمل الجنود في وسط قطاع غزة لمواجهة الإرهاب للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن العثور على العديد من منصات إطلاق الصواريخ والعبوات الناسفة، وتم تدمير مبان تابعة لحماس ومقتل العشرات.

موقف

سياسياً، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق. وحذر الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك أمس بالعاصمة موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، من خطورة السياسات العـدوانية الإسرائيلية في غزة والضفة.

وأشار إلى مناقشة العـدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، لافتاً إلى استعراض الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

توافق

بدوره، ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية. وأكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين.

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