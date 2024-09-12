دعوة خليجية صينية لوقف النار في غزة

المصدر: دبي - البيان - الرياض - وكالات

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شددت جلسة المباحثات الخليجية الصينية بالرياض، أمس، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بحسب ما ذكره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وترأس الجانب الصيني في الجلسة، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، فيما ترأس البديوي مجلس التعاون الخليجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناولت جلسة المباحثات الخليجية الصينية – بحسب البديوي- «تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

وقالت (واس) إن الجانب الصيني أكد «ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة».

وتناولت جلسة المباحثات الخليجية الصينية «تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية»، إضافة إلى متابعة آخر «مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

ويأتي هذا اللقاء بعد يومين على الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي عقد الاثنين في الرياض، حيث قال البديوي إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب «تناقض كل القيم الإنسانية وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والإنسانية والقرارات الأممية، وهو ما يؤكد فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة».

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