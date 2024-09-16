غزة .. مقتل 18 شخصاً في غارات إسرائيلية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الليل وفجر الإثنين بينهم عشرة قضوا في غارة طالت أحد المنازل في وسط قطاع غزة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العودة "ارتفاع عدد الشهداء إلى عشرة وإصابة 15 آخرين ... في استهداف صاروخي لمنزل عائلة القصاص في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل عدد القتلى مشيرا إلى أن الغارة وقعت صباح الإثنين.

وبحسب بصل قتل ستة أشخاص في غارة جوية ثانية خلال الليل طالت منزل يعود لعائلة بصل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي غارة منفصلة، قتل شخصان وفق ما أفاد الدفاع المدني في بيان مقتضب.

وقال الدفاع المدني "شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو شعر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع".

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بلا هوادة من دون أفق لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه في مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

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