حرب غزة.. قصف متواصل ونسف منازل

المصدر: غزة - وكالات

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واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما واصلت إسرائيل سياسة نسف المنازل والمربعات السكنية قضى 40972 فلسطينياً، وجرح 94761، منذ بداية الحرب التي دخلت شهرها الثاني عشر.

وقال شهود عيان: «إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة غزة، وإنهم شاهدوا مروحية عسكرية تطلق نيرانها على أهداف في المدينة».

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن 33 شخصاً على الأقل قضوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94761 في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وذكر سكان أن قوات إسرائيلية فجرت العديد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت فرق طبية إنها لم تتمكن من الاستجابة لنداءات بائسة من بعض السكان، الذين قالوا إنهم محاصرون داخل منازلهم، وبعضهم مصاب.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت محمد مرسي، نائب مدير الدفاع المدني في شمال القطاع، وأربعة من أفراد عائلته. وقال الدفاع المدني في بيان إن مقتل مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز، الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 83 فرداً. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو «25 هدفاً لحماس» في سائر أنحاء القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال إنه قتل أحد كبار قادة حماس، في غارة بطائرة بدون طيار إسرائيلية. وأضاف، إن الغارة الجوية قتلت رئيف أبو شاب، رئيس وحدة الصواريخ في كتيبة شرق خان يونس، التابعة لحماس، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

بالمقابل أكد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة «بخير وهو على رأس عمله». وقال حمدان إن الضيف «ما زال في موقعه يمارس دوره».

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