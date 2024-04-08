إسرائيل تنسحب من خان يونس وتلمح لاجتياح رفح

المصدر: (القدس المحتلة - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحبت إسرائيل، أمس، قواتها من خان يونس في قطاع غزة وأبقت على كتيبة واحدة فقط، وألمحت إلى عملية اجتياح رفح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة، أمس، فعلت ذلك استعداداً لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، أن «قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات ونقلهم إلى خط المواجهة».

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن «الحرب في غزة مستمرة ولن نبقي على حماس بأي جزء من القطاع»، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية جاهزة وتعمل في كل الساحات القريبة والبعيدة. وأضاف أن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الانسحاب مجرد «استراحة» على الأرجح واستعادة لياقة لقوات الجيش الإسرائيلي الموجودة على الأرض منذ 6 أشهر. لكن المسؤول الأمريكي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس بالضرورة مؤشراً إلى عملية عسكرية جديدة وشيكة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز