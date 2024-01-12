دوي انفجارات عنيفة تهز مواقع متعددة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

المصدر: توقعات بتوجيه ضربات بريطانية وأمريكية للحوثيين في غضون ساعات

د ب أ

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هز دوي انفجارات عنيفة، في وقت مبكر اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال سكان محليون ،"إن سلسلة من الانفجارات هزت محافظتي صنعاء والحديدة وتعز".

وأكد السكان مشاهدة السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من عدد من المواقع المستهدفة من بينها "كيلو 16" ومنطقة "الكتيب" قرب ميناء الحديدة، و مطار الحديدة، وقاعدة "الديلمي" الجوية شمالي صنعاء، فضلاً عن استهداف معسكر اللواء "22 ميكا بالجند" بمدينة تعز.

ولم يتبين ما أن تسببت الغارات بسقوط أي خسائر حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بدء هجمات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وفي 18 ديسمبر الجاري أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

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توقعات بتوجيه ضربات بريطانية وأمريكية للحوثيين في غضون ساعات

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