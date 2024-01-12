بدء العملية العسكرية الأمريكية البريطانية على مواقع للحوثيين

المصدر: وكالات

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

و استهدفت الغارات عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على صنعاء.

قال أربعة مسؤولين أمريكيين " الخميس" إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي.

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