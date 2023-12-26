ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد موقع "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول خطط إسرائيل لتقليص حجم الحرب، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن المحور الرئيسي للنقاش الذي سيقوم به ديرمر مع الأمريكيين، سيكون "كيفية إنهاء الحرب في غزة، والإطار الزمني لذلك".

ووفق مسؤول إسرائيلي، فإنه من المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه يتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة في الحرب، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيف ستتم إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وأوضح المسؤول أن ديرمر سيناقش أيضا آراء وأفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بما سيحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من سيتولى الحكم في القطاع، وفقا لما نقله موقع " سكاي نيوز عربية".

كذلك سيناقش ديرمر بحسب المسؤول الإسرائيلي "المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة".

اقرأ أيضاً:

إسرائيل تبحث مع أمريكا تقليص حجم الحرب في غزة

مصادر مصرية تكشف تفاصيل الاقتراح الذي رفضته حماس والجهاد

أهالي رهائن غزة لنتانياهو: ماذا لو كان ابنك.. 80 يوما كل دقيقة جحيم؟

الجيش الإسرائيلي يتكبد أفدح خسائر منذ بدء هجومه البري على غزة

بعد مقتل 15 عسكرياً.. نتانياهو: ندفع ثمناً باهظاً جداً في حرب غزة

الهجمات الإسرائيلية تترك ندوباً عميقة لدى سكان الضفة الغربية

مقتل 70 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب

إسرائيل تعلن العثور على جثث 5 رهائن داخل نفق في قطاع غزة

مصدر إسرائيلي: مقترح مصري من ثلاث مراحل لتبادل الأسرى والهدنة في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز