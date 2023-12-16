نتنياهو يكشف عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن من غزة

المصدر: أ ف ب

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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).

جاء ذلك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر .

وأضاف "التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

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