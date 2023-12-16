مسؤول عسكري إسرائيلي: الرهائن القتلى كانوا يرفعون رايات بيضاء

المصدر: أ ب

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كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، يوم السبت، إن الرهائن الثلاث الذين أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار عن طريق الخطأ في قطاع غزة كانوا يلوحون براية بيضاء وكانوا عراة الصدر عندما قتلوا.

وأضاف المسؤول العسكري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين تماشيا مع اللوائح العسكرية، إنه من المحتمل أن يكون خاطفوهم المسلحون قد تخلوا عنهم أو فروا.

وأوضح المسؤول أن سلوك الجنود الإسرائيليين كان "مخالفا لقواعد الاشتباك لدينا"، ويجري التحقيق فيه على أعلى مستوى.

وفي السياق، قال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في بيان صدر في وقت لاحق السبت، إن الرهائن فعلوا كل ما في وسعهم للإشارة إلى أنهم لا يشكلون تهديدا، "لكن إطلاق النار هذا تم أثناء القتال وتحت الضغط".

وأضاف هاليفي "قد تكون هناك حوادث إضافية يهرب فيها الرهائن أو يتم التخلي عنهم أثناء القتال. لدينا الالتزام والمسؤولية لإخراجهم أحياء".

قتل الرهائن الثلاثة، وجميعهم شبان في العشرينيات من العمر، يوم الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث اشتبكت القوات الإسرائيلية في قتال عنيف مع مسلحي حماس في الأيام الأخيرة.

من المرجح أن يؤدي الغضب إزاء عمليات القتل الخاطئة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجديد المفاوضات مع حركة حماس بشأن مبادلة المزيد من الأسرى بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

كما أثارت رواية كيفية وفاة الرهائن تساؤلات حول سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء هجومه البري على غزة.

كان فلسطينيون أفادوا في عدة مناسبات بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عندما حاول مدنيون الفرار إلى بر الأمان.

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