نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بالوصول إلى المحتجزين لدى حماس في غزة

المصدر: د ب ا

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بمزيد من الضغوط من أجل الوصول إلى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ميريانا سبولياريتش في تل أبيب يوم الخميس: "تمتلكون كل الوسائل وكل الحق وكل التوقعات للضغط العلني على حماس".

وقدم لها مجموعة من الأدوية ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "إنجاز مهمتها وتسليمها" إلى المحتجزين في غزة.

وكتبت سبولياريتش عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أنه "يجب منح اللجنة الدولية إذنا" لزيارة المحتجزين.

وتابعت "أكرر: يجب إطلاق سراح المحتجزين- على الفور".

وخلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل بضعة أسابيع، نظمت اللجنة الدولية عملية نقل المحتجزين المطلق سراحهم من قطاع غزة إلى مصر أو مباشرة إلى إسرائيل. ولم تشارك المنظمة في المفاوضات ذات الصلة.

وقالت إسرائيل إنه لا يزال هناك 135 محتجزا في قطاع غزة. وكجزء من صفقة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، تم إطلاق سراح 105 محتجزين. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

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