الولايات المتحدة: نريد أن تنتهي حرب غزة "في أسرع وقت"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد متحدث باسم البيت الأبيض ، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من ان النزاع سيستمر لفترة "تتجاوز بضعة أشهر".

وقال المتحدث جون كيربي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل الخميس تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب" نحو "عمليات أقل شدة".

ونقلت رويترز عن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لاأريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز