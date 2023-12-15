المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الى "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 اكتوبر.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس أردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".

وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".

وشجب الرئيس التركي في مناسبات عديدة وبعبارات قاسية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل التي وصفها مراراً بأنها دولة "إرهابية".

وأعلن أردوغان أن "للولايات المتحدة مسؤولية تاريخية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنّ أردوغان وبايدن ناقشا أيضاً مسألة مقاتلات الـ إف-16 الأمريكية التي تنتظر تركيا تسلّمها، بينما يعرقل الكونغرس الصفقة.

وربط اردوغان الإثنين مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 لأنقرة.

وقال "افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.

اقرأ أيضاً:

الاستخبارات الأمريكية: نصف القنابل الإسرائيلية على غزة "غبية"

الولايات المتحدة: نريد أن تنتهي حرب غزة "في أسرع وقت"

5 جنود إصابتهم خطيرة ..الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني في معارك غزة

انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

أردوغان لبايدن : سحب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يضمن وقفاً سريعاً لإطلاق النار

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز