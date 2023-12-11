المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مصدر عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لقصف محيط العاصمة دمشق مساء الأحد .

وقال المصدر " حوالي الساعة 05ر23 من مساء اليوم نفذت اسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق"،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف المصدر " تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وهذا الاستهداف هو الرابع عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في السابع من شهر اكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً:

إسرائيل تحتجز في سجونها 142 من النساء والفتيات من قطاع غزة بينهن رضيعات ومسنات

دعم بايدن لإسرائيل في حربها مع حماس يثير استياء المزيد من الديمقراطيين

"حياتنا جحيم والموت يلاحقنا "..30 ألف فلسطيني يواصلون الاحتماء في مستشفى الشفاء بغزة

منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات

10 متطوعات من الإمارات يغادرن إلى غزة للانضمام للمستشفى الميداني الإماراتي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الثلاثاء على وقف إطلاق النار في غزة

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز