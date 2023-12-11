منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات

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أدان المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدمار الذي يعاني منه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة وذلك في جلسة خاصة للدعوة إلى إنهاء للدمار.

وقال في بداية جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "تأثير الصراع على الصحة كارثي".

وتبنى المجلس في وقت لاحق قرارا يدعو إلى توسيع شحنات المساعدات الإنسانية .

ودعا تيدروس مجددا إلى وقف إطلاق نار إنساني من أجل التمكن من مساعدة المدنيين المعرضين لخطر الموت بسبب الافتقار إلى الإمدادات الأساسية.

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، لقي أكثر من 17700 شخص حتفهم في قطاع غزة.

ونزح 9ر1 مليون شخص تقريبا من إجمالي 2ر2 مليون شخص في قطاع غزة، كما تعرض عشرات الآلاف من المنازل للتدمير.

وخلال الجلسة، أدان تيدروس هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 240 شخصا، وقال إنه يتفهم الغضب والحزن والخوف في إسرئيل بعد ذلك.

وأضاف تيدروس أيضا أنه يتفهم أيضا غضب وحزن وخوف سكان قطاع غزة، الذي عانوا لمدة 16 عاما تحت الحصار الإسرائيلي، والذين يعانون الآن من دمار عائلاتهم ومنازلهم والحياة التي عرفوها.

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