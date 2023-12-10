بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة

المصدر: وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش المنشور على موقع إكس أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة فيما توفي الخامس متأثرا بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر .

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة .

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جنديين "بجروح خطيرة" خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير رهائن ليلا في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل محتجز خلال العملية.

وقال الجيش في بيان له إن جنديين "أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ رهائن تحتجزهم حماس".

وأضاف أنه "خلال العملية، قُتل العديد من الذين شاركوا في خطف واحتجاز الرهائن"، مؤكدا أنه "لم يتم إنقاذ أي رهائن خلال هذا النشاط".

من جهتها، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق إن مقاتليها أفشلوا محاولة للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت أنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

ونشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة المحتجز.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

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