فيديو إحراق الجنود الإسرائيليين للتبرعات يثير الغضب في إسرائيل

المصدر: وكالات

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سادت حالة من الغضب لدى شرائح من الرأي العام الإسرائيلي، بعد أن تداول فيديو يظهر قيام جنود بإهمال أطنان من التبرعات التي أرسلت إليهم، ووصل الأمر بهم حد إحراق كميات منها.

ويبين الفيديو جنديا في موقع ما، لم يحدده في قطاع غزة، وتحيط به عدد من الآليات العسكرية.

وبعد ذلك، يسير الجندي الإسرائيلي ليظهر كميات كبيرة من التبرعات الملقاة على الأرض بطريقة عشوائية، ثم يظهر صناديق تحتوي على معلبات جرى إحراقها.

وقال الجندي إنه جرى حرق هذه الصناديق من أجل إشعال النيران لتقي الجنود برد الشتاء القارس.

وسار الجندي مرة ثالث ليظهر ملابس قذفها الجنود على الأرض.

وأفادت " قناة سكاي نيوز عربية " بأن الفيديو أثار غضب الشارع الإسرائيلي، الذي جمع تبرعات بالملايين للجنود الذين لم يعيروا تلك التبرعات اهتماما.

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