مقتل 17 فلسطينياً في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة

المصدر: وكالات

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قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين ، مساء السبت، خلال قصف الطائرات الإسرائيلية الحربية منازل المواطنين، في دير البلح، ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الطائرات الإسرائيلية الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لقتل 4 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات.

وأضافت أن الطائرات الاسرائيلية استهدفت أيضا منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة العشرات.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إضافة لوجود عدد من المواطنين تحت الركام.

كما استهدفت قوات الاحتلال عبر طائراتها الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين.

وجنوبا، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطىء مدينة رفح.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديدا مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح.

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