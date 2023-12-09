حماس تعلق على استخدام أمريكا "الفيتو" ضد مشروع لوقف النار في غزة

المصدر: وكالات

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أكدت حركة حماس أن عرقلة واشنطن لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة هي مشاركة مباشرة في ارتكاب المزيد من المذابح والتطهير.

وقالت الحركة إن استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة غير أخلاقي وغير إنساني.

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