نجاح اليوم الأول لتبادل الأسرى ضمن «هدنة غزة»

المصدر: عواصم - وكالات

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مع سريان الهدنة المؤقتة في حرب غزة، بدأت، أمس، بنجاح عملية تستغرق أياماً عدة، للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في فلسطين وإسرائيل، حيث أطلقت حركة «حماس»، 24 أسيراً بينهم 13 إسرائيلياً، و 10 تايلانديين، وفلبيني، فيما عانق 39 فلسطينياً، من النساء والأطفال، الحرية، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ما تم الاتفاق عليه بين «حماس»، وإسرائيل، تم تنفيذه بنجاح في اليوم الأول.

وذكرت اللجنة، في بيان، «بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ عملية تستغرق أياماً عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الأسرى المحتجزين في غزة، والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية». وأوضحت أن العملية ستشمل «تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة».

وأطلقت حركة «حماس» سراح الموجة الأولى من الأسرى، لتبدأ عملية تبادل تستمر أربعة أيام، قادت إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة. كما تم نقل 24 أسيراً من غزة عبر معبر رفح الحدودي أمس، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، في بيان مشترك، إن الأسرى المفرج عنهم من غزة، وصلوا إلى إسرائيل وتم التأكد من هوياتهم. وجاء في البيان سنرافق المحتجزين المفرج عنهم إلى المستشفيات حيث سيلتقون بعائلاتهم. وكانت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت 13 أسيراً من بين المحتجزين لدى «حماس» إلى الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، ومن هناك جرى نقلهم إلى إسرائيل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن «الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة».

وذكر إعلام إسرائيلي، أن المحتجزين التايلانديين المفرج عنهم عبروا غزة إلى إسرائيل وفي طريقهم لمركز «شامير» الطبي، وصرح مصدر بأن جميع التايلانديين من الرجال خرجوا في اتفاق منفصل ولا يشملهم اتفاق التبادل الذي يتضمن نساء وأطفالاً. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أمريكا وبريطانيا تقولان، إن المجموعة الأولى من المحتجزين المفرج عنهم، لا تشمل أياً من رعاياهما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر الدولي، تسلم 24 مدنياً كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأوضح أن المفرج عنهم 13 إسرائيلياً و10 تايلنديين وفلبيني واحد. وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن «الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح تايلانديين، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء». فيما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، عبر منصة «إكس» الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقاً لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.

يتضمن اتفاق الهدنة المؤقتة، وقف إطلاق النار 4 أيام، وإطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. وأكدت «الخارجية القطرية»، أنه تم الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال. كما أعلن جيش الاحتلال بدوره أنه أنهى استعداداته لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها «غادرت الأسيرات الأمنيات الـ24 سجن الدامون والأسرى الأمنيون الـ15 سجن مجدو، ضمن الصفقة».

وخرجت حافلة تابعة للصليب الأحمر، من سجن «عوفر» بالضفة الغربية المحتلة، تقل عدداً من الأسرى، وسط تجمهر ذويهم، وحشد من الفلسطينيين أمام السجن. بينما عمّت مظاهر الفرح الأسيرات المفرج عنهن وأسرهن وعموم الفلسطينيين بعد إفراج إسرائيل عن 39 امرأة، وطفلاً، بموجب اتفاق الهدنة. وقالت مصادر محلية في القدس الشرقية، إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عدداً من أهالي الأسرى الفلسطينيين، وحذرتهم من إبداء أي تظاهر احتفال.

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