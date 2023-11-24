بعد بدء الهدنة .. دخول أول شحنة من مساعدات الإغاثة إلى غزة من مصر

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير لشهود عيان أنه تم ادخال أول شحنة من مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة، من مصر، منذ دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ووصلت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية، عبر معبر "رفح" الحدودي المصري، في جنوب قطاع غزة الساحلي.

وترغب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في استغلال فترة الهدنة المؤقتة، في القتال، لتوزيع إمدادات إغاثة، تشتد الحاجة إليها بشكل عاجل.

وسيتم جلب إجمالي 200 شاحنة من إمدادات الإغاثة وأربع شاحنات تحمل وقودا إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (05.00 بتوقيت غرينتش).

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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