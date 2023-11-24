تنفيذ أول تبادل للرهائن والأسرى ضمن هدنة غزة

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شهد اليوم الأول من هدنة غزة بين إسرائيل وحماس أول تبادل للرهائن والأسرى بين الجانبين في عملية أمنية معقدة ودقيقة تم بموجبها تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي ثم تسليمهم إلى السلطات المصرية، ومن هناك تم إعادة إدخالهم إلى إسرائيل عبر معبر العوجة.

و أفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس سلمت أول مجموعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتم تسليم 13 امرأة وطفلا إلى الصليب الأحمر الدولي ، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم "الجمعة."

وتم التسليم في أحد مستشفيات خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويتم نقل الرهائن الآن في طريقهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر. وسيتم تسليمهم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي.

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