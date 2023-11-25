"حماس" ترفض مشاركة قوات دولية أو عربية في إدارة غزة

المصدر: د ب أ

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أكدت "حماس" اليوم الجمعة رفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة. وقال خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين مساء اليوم الجمعة: "نرفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة".

وتناول مشعل أسباب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، منها "تسارع مخططات الهدم، ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلها"، حسب تعبيره.

وأشار إلى "معاناة أكثر من 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وموت غزة البطيء بعد مرور 17 عاماً من الحصار".

يأتي ذلك بعد أن دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتباراً من صباح أمس الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

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