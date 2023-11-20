عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شمال غرب خان يونس

المصدر: وكالات

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شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لمقتل العشرات أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما أن العشرات مازالوا تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والاسعاف.

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