الأمم المتحدة تكشف نسبة النساء والأطفال بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

المصدر: وكالات

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كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان -الأحد- أن حوالي 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ45 على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس أن النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة، مشددا على أنهم ليسوا أهدافا عسكرية.

وكانت حكومة حركة حماس أعلنت أن 13 ألف شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر من 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيا".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

وفيما يخص عدد الإصابات، أوضحت حكومة حركة حماس أنه ارتفع إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منها من الأطفال والنساء.

وكشفت كذلك أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 97، فضلا عن خروج 65 مدرسة عن الخدمة.

وخرج عن الخدمة أيضا 25 مستشفى، و52 مركزا صحيا، والعشرات من سيارات الإسعاف.

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