فرنسا تبدي استعدادها لاستقبال مصابين من غزة وتزيد دعمها الإنساني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فرنسا الأحد أنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعالج ما يصل إلى 50 طفلا من القطاع الفلسطيني في المستشفيات الفرنسية في ظل تأزم الوضع الصحي في اليوم الرابع والأربعين من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس إرسال عشرة أطنان من الشحنات الطبية جوا، وأن حاملة المروحيات "ديكسمود" تستعد للإبحار إلى مصر، مبديا استعدادا لاستقبال مرضى ومصابين للعلاج في المؤسسات الاستشفائية في فرنسا.

وأمام "حالة الطوارئ بالنسبة لسكان غزة"، وعد الرئيس الفرنسي بأن "الأطفال المصابين أو المرضى... الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة" يمكن "علاجهم في فرنسا" إذا كان ذلك "مفيدا وضروريا"، موضحا أنه "يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضا في مستشفياتنا".

وأضاف ماكرون أن حاملة المروحيات البرمائية "ديكسمود" تستعد للإبحار "في بداية الأسبوع"، لافتا إلى أنها "مهيأة للدعم الاستشفائي بسعة 40 سريرا".

دعوة إلى "هدنة إنسانية"



-تصل "ديكسمود" إلى مصر "في الأيام المقبلة" وستكون مخصصة ل"علاج الحالات الأكثر خطورة والسماح بأخذ المدنيين المصابين في الاعتبار من أجل تقديم علاج لهم في المستشفيات المجاورة إذا لزم الأمر"، بحسب الرئيس الفرنسي.

وأشار ماكرون إلى أن طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية ستنقل "أكثر من عشرة أطنان من الشحنات الطبية في بداية الأسبوع" على متنها "محطتان صحيتان متنقلتان يمكن لكل منهما أن تعالج نحو 500 مصاب بالغ".

ودعا مجددا إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتعرض إيمانويل ماكرون لانتقادات بسبب سياسته في الشرق الأوسط، حتى من داخل وزارة الخارجية.

وأعد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين مذكرة سرّب مضمونها إلى صحيفة لوفيغارو، دانوا فيها الانحياز لإسرائيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز