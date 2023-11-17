أمريكا تطالب إسرائيل بإجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدّث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن بلينكن شدّد، في مكالمة هاتفية مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على «الحاجة الملحّة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين».

وتناول بلينكن، الذي يحضر قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرنسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس، أيضاً الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس خطفت نحو 240 شخصاً، بينهم أجانب، وقتلت 1200.

ورداً على ذلك، توعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس، ومذّاك تقصف قطاع غزّة بلا هوادة، وتفرض عليه حصاراً مطبقاً، وبدأت عمليّات برّية اعتباراً من 27 أكتوبر.

وأدّى القصف إلى مقتل أكثر من 11500 شخص، معظمهم مدنيّون، وبينهم آلاف الأطفال، بحسب حماس.

وتخضع الضفة الغربية إلى حد كبير لاحتلال إسرائيلي، مع وجود قدر محدود من حكم ذاتي تتمتّع به السلطة الفلسطينية.

ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إنهم يواجهون مضايقات متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب.

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