الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة قرب مستشفى الشفاء

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه عثر قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، على جثة رهينة إسرائيلية خطفتها حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح بيان للجيش أن جثة هذه المرأة، التي خُطفت من كيبوتس بئيري، «أخرجتها قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونُقلت إلى الأراضي الإسرائيلية».

وقال الجيش إن الضحية هي يهوديت فايس، مضيفاً: «في المبنى الذي كانت توجد فيه يهوديت، تم العثور أيضاً على معدات عسكرية، من بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ».

وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها الجيش الإسرائيلي على إحدى الرهائن المختطفين في 7 أكتوبر منذ بدء اجتياحه شمالي قطاع غزة.

وخُطف نحو 240 شخصاً في ذلك اليوم من الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم حماس الذي خلَّف 1200 قتيل، وفق سلطات الدولة العبرية.

ورداً على الهجوم، أعلنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس، وتقصف مذَّاك بلا هوادة قطاع غزة.

وقُتل في القصف الإسرائيلي على غزة ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وفق حماس.

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