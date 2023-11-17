انقطاع الاتصالات في غزة يعطّل مغادرة الجرحى والأجانب

المصدر: د ب أ

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كشف مصدر أمني مصري أن مغادرة الجرحى والأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية قد توقف، بسبب انقطاع شبكات الاتصالات في قطاع غزة.

وقال المصدر: «ننتظر التمكن من استعادة التواصل مع غزة كي نعرف المزيد عن وصول الجرحى والمصابين والأجانب، ولاستقبال الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية».

وأشار مصدر في جمعية الهلال الأحمر المصري إلى أن موظفي الجمعية لم يعد لهم اتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر المصري أنه ليس هناك إمكانية لنقل إمدادات الإغاثة عبر معبر رفح إلى القطاع لهذا السبب منذ بداية مساء أمس.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية «باتيل»، بمقرها في الضفة الغربية، أمس، عبر «فيسبوك»، إن قطاع غزة في خضم انقطاع كبير آخر لشبكات الاتصالات، وذلك لانعدام الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وعلى منصة «إكس»، أكدت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة رقابية تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتقوم بمراقبة إدارة الانترنت، انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة.

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