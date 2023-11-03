نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى إطلاق سراح الرهائن

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس قبل إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة احتجزتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون "إسرائيل ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يشمل عودة رهائننا".

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